OTSUSTATUD | Reformierakond viskas Aivar Viidiku erakonnast välja

Kristen Michal kinnitas Vikerraadio saates “Uudis+”, et juba varasemalt õhus olnud otsus on tehtud. Viidiku küsimust pidi esmalt arutatama juba juuni alguses, kuid Euroopa parlamendi valimiste valguses lükkus otsustamine edasi.

Reformierakonna Hiiumaa piirkonnaorganisatsioon tegi ettepaneku arvata endine Kärdla osavallavanem Aivar Viidik erakonnast välja maine kahjustamise pärast. Kärdla osavallavanema kohalt vabastatud Viidik naases vallavolikogusse, kus ta ei soovinud liituda Reformierakonna fraktsiooniga, mistõttu erakonnast jäi volikogusse vaid kaks liiget ning see kaotas õiguse fraktsioonina tegutseda ning osaleda volikogu eestseisuse töös. Samuti oli Aivar Viidik soovitanud kirjavahetuses Hiiumaa vallavolikogu esimehe Anu Pielbergiga kutsuda tagasi vallavolikogu keskkonna- ja ehituskomisjoni esimehe kohalt Reformierakonna Hiiumaa piirkonna juht Evelin Lehtsaar.

Mais teatas Aivar Viidik, et läheb Hiiumaa piirkonnast üle Haapsalu omasse. Hiiu Lehele ütles ta tookordset välja arvamise ettepanekut kommenteerides, et tema on Läänemaa piirkonnaorganisatsiooni liige ning tema tegevused ei puutu kuidagi Hiiumaa juhatusse.

Aivar Viidiku ja erakonna piirkondliku organisatsiooni suhted halvenesid juba eelmisel aastal, kui teda ei valitud tagasi piirkonna juhiks ning juhatuse valimisel ta ise enam ei osalenud.

Kunagine Riigikogu liige ja Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik vabastati Kärdla osavallavanema ametist aprillis. Heakskiidu andis sellele ka valla koalitsiooni kuuluv Reformierakond. Hiiumaa vallavalitsus tegi kohe peale ametist vabastamist ka politseisse avalduse, et Viidik kasutas isiklikuks tarbeks osavalla sõidukitele mõeldud kütusekaarti. Politsei algatas väärteomenetluse.

Hiiu Leht küsis kommentaari ka Aivar Viidikult ja lisab selle esimesel võimalusel.