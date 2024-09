NÖÖBIST KINNI | Mis plahvatas?

Üks Kalana küla elanik kirjeldas neid kui kaht järjestikust paarislööki: tu-tuhh ja siis veel korra tu-tuhh ja üks kaitseliitlane olevat kommenteerinud, et on ainult polügoonil vahel nii suuri kõmakaid kuulnud. Inimesed muretsesid, helistasid ja kirjutasid ja tundsid huvi, mis paugud need olid?

Eesti Õhuväe teavitusspetsialist Siim Verner Teder: Reedel, 6. septembril viisid NATO õhuturbemissiooni hävituslennukid läbi tuvastuslennu, kontrollimaks Eesti õhuruumi läheduses toimuvat lennutegevust. Sellest tingituna oli Lääne-Eestis ja saarte kohal näha hävituslennukeid ning kuulda tavapärasest rohkem müra.