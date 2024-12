MUUTUSTE AASTA | Lõppev aasta tõi Hiiu Lehele värske sisu ja uued tegijad

Ennekõike oleme liikunud uue, ilusama ja mugavama veebiväljaande poole ja näeme, et meie lugejatele see meeldib. Aasta alguses oli Hiiu Lehel umbes 400 veebitellijat, aasta lõpuks on see arv jõudnud 700 ligidale. Eesti meediatarbijad on digitellimuste poolest niikuinii maailma tipus – hindavad, usaldavad ja väärtustavad ajakirjanike tööd. Kohalike lehtede seas on Hiiu Leht veebitellimuste poolest juba praeguseks Eesti tipptegijate hulgas.

Panustasime kevadel korralikult meie veebiplatvormi uuendamisse, et see oleks mõnusam ja ilusam lugeda just selles seadmes, kus meie lugejad kõige rohkem on – telefonis. Eks paljud loevad Hiiu Lehte mitmes erinevas seadmes vastavalt sellele, kuidas hetkel parasjagu mugav on, aga kokkuvõttes on ühe arvutiekraanil lugeja kohta üle kolme lugeja, kes sirvivad lehte just oma telefonis. Kusjuures leidub isegi lugejaid, kes loevad Hiiu Lehte teleriekraanilt!

Mida te loete?

Kui paberlehe lugude puhul piirdub tagasiside sellega, kui lugeja Kärdla linna peal toimetajal või kaastöötajal nööbist kinni võtab – ehk on üsna juhuslik – siis oma veebilugejaid saame juba oluliselt paremini tundma õppida. Igakuiselt ulatub meie veebilugude lugejate arv 100 000 kanti, juulis oli see lausa 150 000. Aasta kõige loetum veebilugu oli “Hiiumaast 45 km kaugusel märgati vene allveelaeva“ – seda luges üle 37 000 inimese! Väga paljusid lugejaid huvitas ka Kõpu vabakooli saatus ja Lavendlitalu müük. Ikka Hiiumaa kohalikud teemad ja inimesed. Kusjuures pole sugugi tõsi, et “negatiivne müüb“, vastupidi – head uudised ja toredad kohalike inimeste edulood on palju olulisemad. Pildigaleriid Hiiumaa sündmustest paeluvad lugejaid samuti – eks otsitakse piltidelt iseennast, sõpru-tuttavaid. See hoiab kogukonda koos.

Kui suurem osa Hiiu Lehe lugejaid asuvad Eestis, siis kaugemate maade puhul on meil üllatuslikult lugejaid isegi Indoneesias. Kas äkki mõni suvehiidlane, kes Balil talvitumas? Üllatavalt palju lugejaid on ka Soomes, USAs, Saksamaal ja Rootsis, kusjuures Indoneesia tulebki kohe Rootsi järel. Kui Hiiu Lehe uute omanikena kaks ja pool aastat tagasi alustasime, siis oli üks mõte justnimelt olla nagu Hiiumaa majakas, mis vilgub laia maailma, kus hiidlasi ja Hiiumaa sõpru on ja nii kodusaarega sidet hoida aitab.

Uued jütud

Aasta algusest alustasime Hiiu Lehe taskuhäälinguga Köik Jütud, nüüdseks on Hiiumaa uudised Hiiu Lehe vahendusel regulaarselt ka Kadi raadio eetris kõlamas. Eelmisest jaanuarist alustasime iganädalaste tänavaküsitlustega päevakajalistel teemadel, mis on osutunud lugejate seas väga populaarseks. Ikka tahetakse teada, mida teised arvavad. Veebiväljaandesse oleme uuendusi toonud läbi aasta: veebis hakkasid ilmuma leinakuulutused, mis paljudele paberlehe lugejatele on vaat et kõige olulisem info. Ikka on kuulda ütlemist, et “Ma alustan lehelugemist tagantpoolt, surmakuulutuste juurest.“ Nüüd, aasta lõpuks uuendasime lehes ilmuva ristsõna, mis kajastab omamoodi Hiiu Lehe teemasid ja seda saab nüüdsest lisaks paberlehele lahendada ka veebis!

Suvel läksime paberlehega üle ühele ilmumiskorrale nädalas. Lugejad on neljapäeviti ilmuva lehe hästi vastu võtnud, sest see on paksem ja sisukam. Paberil pikki külalugusid või portreesid võib mõnusasti lugeda veel mitu päeva peale lehe kättesaamist. Aasta algusest avaldame korra kuus hiiukeelse juhtkirja, aitäh Järvi Kokla! Ka see on üks viis Hiiumaa ehedust elus hoida.

Numbrid näitavad, et paberil Hiiu Lehte on meie lugejatel endiselt vaja, mitte ainult tulehakatuseks.

Eks kõik meediamajad arutavad ja spekuleerivad selle üle, kui kaua lehed paberil veel üldse ilmuvad. Meie Hiiu Lehes esialgu selle teemaga ei tegele. Kuni on tellijaid ja neid, kes lehe poekassa juurest või praamilt kaasa haaravad, jääb ta alles. Numbrid näitavad, et paberil Hiiu Lehte on meie lugejatel endiselt vaja, mitte ainult tulehakatuseks.

Katsetasime möödunud suvel ka tasuta reklaamilehega, et Hiiumaa külalistele siinseid vaatamisväärsusi, elamusi, toitu ja tegevusi tutvustada. See õnnestus väga hästi ja plaanime samasugust kaks korda suve jooksul ilmuvat erilehte ka tuleval aastal välja anda.

Toimetuse perega liitus veebitoimetaja Kätlin Rist, et ikka kõik värskemad uudised kiiresti teie ekraanidele jõuaks. Alates novembrist asus spordiuudiseid kajastama Kai Kallas. Spordi suurenenud osakaalule panevad õla alla Sportland ja Pruulikoda.

Hiiu Lehe kajastatud teemad jõudsid mitmel korral otsapidi ka üleriigilisse meediasse. Näiteks Hiiumaa Muuseumi kusekogumise aktsioon ja iiUmeki kormoranigurmee! Eks see on ka kohaliku lehe üks ülesanne – huvitavaid teemasid üles leida ja neile laiemat tähelepanu tuua.

Oleme Hiiu Lehes tänulikud oma lojaalsetele lugejatele, ilma teieta lehte ei oleks. Ja suur tänu ka kõigile reklaamiostjatele! Ajal, mil maailma inforuumi hõivavad üha enam miljardäride platvormide raevu ja viha võimendavad algoritmid, on meie jaoks Hiiu Lehes esikohal ajakirjanduse põhiväärtused – pakkuda kvaliteetset sisu, otsida tõde, ühendada ja liita kogukonda. Selle pühendumuse eest oleme väljaandjatena tänulikud kogu toimetuse tiimile ja meie vabakutselistele kaastöölistele. Aitäh, Raul Vinni, Eike Meresmaa, Kätlin Rist, Mirja Soop, Irina Sarapuu, Annika Kibuspuu, Harda Roosna, Helja Kaptein, Kati Vooglaid Kukk, Reet Kokovkin, Maria Ruubas, Kai Kallas, Roberta Laas, Annamaria Venski, Janno Martin Ots, Rita Tsarjov!