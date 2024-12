MUUTUS JÄI ÄRA | Vallavalitsus läheb edasi viieliikmelisena

Neljapäeval esitatud eelnõud olid vajalikud uue vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamiseks, vallavalitsuse liikmete kinnitamise ja vabastamise otsuse muutmiseks ning viie palgalise ametikohta määramiseks.

„Protsessis, kus me oleme üheks vallaks kasvanud, on lisaks sihtpunkti jõudmisele hästi oluline see, et me teeksime seda üheskoos ja üksmeelselt,“ ütles vallavanem Hergo Tasuja volikogus otsust selgitades. Viidates sellega, et ei tunneta ettepaneku suhtes vallavolikogu piisavalt laiapõhjalist toetust.

„Neid asju ei ole mõtet jõuga minna suruma,“ ütles Tasuja Hiiu Lehele, miks pidas õigeks eelnõud tagasi võtta.

Vallavanema sõnul on seejuures märgiline, et aprillikuus toetas volikogu täies koosseisus üleminekut ühele ametiasutusele ning osavalla valitsuste kaotamist. Neljapäevase volikogu ajaks aga oli teadmine, et vallavalitsuse kui otsustusorgani moodustamisel puudub piisav üksmeel.

Hiiu Lehe andmetel tuli vastuseis vallavalitsuse muutmisele volikogu fraktsioonist „Seisame hiidlaste eest“. Fraktsiooni esimees Antti Leigri vastuseisu põhjustest rääkida ei tahtnud, öeldes, et arutelud on veel pooleli. „Seda, et nende eelnõudega tuleb veel tööd teha ütles ka vallavanem ja seeläbi saab need kindlasti paremaks,“ lisas ta.

Volikogu liige Aivar Viidik, soovis oma sõnavõtus „õnne oma endisele erakonnale ja Reformierakonna Hiiumaa piirkonna ideoloogidele Agu Koharile, Andres Onemarile ja Riho Rahuojale, kes kaks aastat on võidelnud selle eest, et Hiiumaa vald saaks üle viidud valdkonnapõhisele juhtimisele“.

Viidik väitis, et „seejuures on nad rikkunud ära suhted oma koduerakonnaga, läinud tülli, keeranud palju käkki omadele – sõna otseses mõttes.“

Andres Onemar ütles Hiiu Lehele, et hoopis vastupidi, Reformierakonna Hiiumaa piirkonna liikmete koostöö oma koduerakonnaga on parem kui see oli siis, mil Aivar Viidik piirkonda juhtis.

“Käime erakonna volikogus, meie esindajad käivad erakonna juhatuses ja on kaasatud kõigisse protsessidesse,“ kirjeldas Onemar, lisades, et ilmselt ei suuda Viidik andestada, et ta Reformierakonnast välja visati.

Ta tuletas meelde, et valdkondlikule juhtimisele ülemineku otsustas Reformierakonna Hiiumaa piirkonna juhatus ajal, mil Viidik oli Hiiumaa piirkonna juht.

„Ta on ise selle heaks kiitnud ja nüüd ajab mingisugust mõistujuttu,“ ütles Onemar.

2021. aasta novembris sõlmisid valimised võitnud Sotsiaaldemokraatlik Erakond (7 kohta volikogus), valimisliit Ühine Hiiumaa (5 kohta) ja Reformierakond (3 kohta) koalitsioonilepingu. Just Reformierakonna soovil sai koalitsioonilepingusse kirja eesmärk liikuda tugevatelt osavaldadelt valla valdkondliku juhtimise suunas. Läbirääkimised, kuidas seda teha, olid pikad ja osapoolte vahel peeti tuliseid vaidlusi.

„Tulised vaidlused käisid tempode ja tehnikate üle, aga mitte eesmärkide üle,“ täpsustas Onemar. Ühtlasi nimetas ta mõistlikuks vallavanema otsust võtta uut vallavalitsust puudutavad eelnõud tagasi, sest arutelu selle üle jäi poolikuks.

Muudatused tulevad siiski

Viieliikmelise vallavalitsuse koosseis on sama, aga seoses osavalla valitsuste kaotamise ja osavallavanemate ametiaja lõppemisega muutuvad vastutusvaldkonnad.

Vallavalitsusse kuuluvad vallavanem Hergo Tasuja (SDE), abivallavanem Liisi Mäeumbaed (SDE), abivallavanem Üllar Laid (RE), valitsuse liige Omar Jõpiselg (ÜH). „Ei ole mõeldav, et vallavalitsuses pole esindatud kõik koalitsiooni osapooled,“ märkis Tasuja.

Spetsialistina kuulub vallavalitsusse rahandusosakonna juhataja Heidi Paomees.

Hulk muudatusi valla juhtimises 1.jaanuarist siiski toimub. Osavallavanemad saavad aastavahetusega ajalooks. Seni Pühalepa osavallavanema ametis olnud Liili Eller hakkab juhtima ja arendama valla arenguosakonda. Senise Emmaste osavallavanema Tiit Reha jaoks saab amet 31. detsembri kuupäevaga otsa.

Uuest aastast ei ole enam ka osavalla valitsusi ametiasutustena, on üks, Hiiumaa vallavalitsus, mille ametlik aadress on Kärdla Keskväljak 5a.

Valla teeninduspunktid asuvad Käinas, Pühalepas, Emmastes ja Kõrgessaares.

Vallamajad eri piirkondadesse jäävad küll alles, kuid ainult Kärdla vallamaja on igapäevaselt avatud kohtumisteks valla ametnikega, mujal on vaja kohtumised eelnevalt kokku leppida.