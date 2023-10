Regionaalminister Madis Kallase sõnul oli võimalik hinnatõus omavalitsustega jutuks, kuid vastuseisu tõttu seda ei tehta.

Laupäeva hommikul avaldas saarlaste ajaleht Saarte Hääl uudise, justkui riik tõstaks uuest aastast praamipiletite hindu. Hiiu Lehele kinnitas regionaalminister Madis Kallas, et taolise plaani kohta küsiti omavalitsuste arvamust ning nüüd on otsus ka tehtud: “Praamipileti hindu me uuel aastal ei tõsta.