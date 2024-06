LOODUS | Tolmpeade maa Sarve

Hiiumaal on esindatud nii valge kui punane tolmpea – kuldkinga kõrval Eesti looduse ühed suursugusemad orhideed. Samas on mõlemad siin saarel üpris haruldased. Lääne-Hiiumaal kasvav valge tolmpea on hoopiski rariteetne, praegu on olemas vaid üks elujõuline asurkond. Ida-Hiiumaal leviv punane tolmpea on leiukohtade- ja isendirohkemalt esindatud. Aga paraku ei jää see liik sealgi sugugi niisama lihtsalt ette. Pigem peab hoolega otsima, ent niisama umbropsu laapsides pigem ta ikkagi leidmata jääb.