LAHKUB AMETIST | Arvo Haasma paneb Kärdla muusikakooli juhtimise maha

Kaksteist aastat Kärdla muusikakooli juhtinud direktor Arvo Haasma lahkub uuest aastast ametist, öeldes, et keegi peab ju kooli õpilaste vähenemise eest vastutama.

Arvo Haasma ametist lahkumine on toonud koolipere jaoks õhku küsimuse, mis edasi saab. Just nii sõnastas selle solfedžoõpetaja Mare Murumets sotsiaalmeedias tehtud postituses.

Kohtume direktoriga enne jõulupühi üsna vaikses koolimajas varasel pealelõunal. Haasma ütleb, et tal on endast raske rääkida. “Võib-olla ma ei ole piisavalt hea propagandist,“ nendib ta, lisades, et ehk pole ta just seetõttu osanud ka muusikakooli ja muusikaõpet lastele atraktiivseks teha.