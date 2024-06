KÜSITLUS | Kas ja mida suvel grillite?

Anne: Mina ei grilli üldse. Ma olen suvehiidlane, mul on väike suvetuba. Siiski olen paar korda grillinud, sõbrad tulid külla ja tõid liha kaasa. Väikese UFOga eriti suurt grilli teha ei saa. Salatit teen ka ikka juurde.

Vivika: Grillin küll, koos sõpradega. Enamasti liha. Salatit teen juurde kindlasti. Selleks on kodune lehtsalat, tomat, kurk – selline klassika.

Heino: Grillin ikka suve jooksul, selleks on šaslõkk üldjuhul. Salatiga on nii, et kui ei ole seda, siis ostame. Grillimine käib sõpradega mõned korrad nädalas, kas päeval või siis ka ööpimeduses – nagu juhtub.

Kati: Mina grillin kogu aeg ja kõike – liha, kala, juustu. Juustu grillimiseks võtan grilljuustu, juustule peale midagi ei pane – läheb nii nagu on. Salatiks läheb tomat, kurk, lehtsalat, peale panen natuke õli, soola pipart ja laimimahla.

Elle: Tegelikult ma ei ole grillisõber, ei grilli eriti. Süüa teen tavalist kodust toitu. Täna näiteks ostsin kaalikat, kapsast, mul on liha kodus. Ühepajatoit on meie peres suurte tükkidega, peeneks ei haki.

Janek: Grillin ikka. Peamiselt liha, aga kala ka. Teen resti õliseks, muud midagi, maitseks ainult soola. Vahet ei ole, mis kala. Kala saamisega on nii ja naa – mõnikord ostan, mõnikord käin kalal.

Monika: Meie ei grilli, teen hoopis palju süüa – olen Gahwa kohviku kokk. Grillimenüüd meil ei ole, on kodused toidud. Tulge sööma!

Valev: Grillimisega on halvasti, üldse ei tee grilli. Üks kord üheksa aasta jooksul olen grillinud, siis ka teiste pärast. Salatit teen ikka juurde. Sama külaline, kes üheksa aasta eest, käis nüüd jaanipäeval ka. Siis tegin jälle grilli.