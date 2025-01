KÕRGE LEND | Arhitekti töö on Jaan Kuusemetsale kutsumus ja elustiil

Neil päevil seitse aastat tagasi kirjutas Hiiu Leht, et hiiumaine arhitektuuribüroo DAGOpen võitis Tallinna Kaubamaja ideekonkursi ning büroo juht Jaan Kuusemets märkis toona, et tegu on nende seni kaalukaima võiduga. Kaubamaja uuendamine pole seni töösse läinud, kuid DAGOpen on jõudsalt Hiiumaalt edasi kasvanud. Neil on ette näidata nii hooneid ja rajatisi kui ka konkursitöid Eestist Saudi Araabiani. Nende portfooliosse kuuluvad nii Hiiumaa haigla taastusraviosakond ja operatsiooniblokk, Käina COOP Konsum / Ehituskeskus, Hiiu COOP Konsum, COOP kontor Kärdlas, Euroopa Liidu IT-agentuuri peahoone, Viljandi haigla, Wittenhofi kvartal, Endla tn 73 äri- ja elamuhoone, mitmed spaad, ärihooned, ühiskondlikud hooned, korterelamud, eramud ja suvilad. Büroo viimane suur ettevõtmine oli Tallinna Lennujaama reisiterminali rekonstrueerimis- ja laiendusprojekt, mis sai ehitusloa. Selle projekti arhitektid on firma arhitekt, juhataja, partner Jaan Kuusemets koos Erko Luhaaru, Angelina Shilova ja Ahto Aasmaga.