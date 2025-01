KES TEGI? | Eetikast ja autorikaitsest

Toimetaja märkus: Riho Lutter saatis Hiiu Lehele arvamusloo ajendatuna Kultuurikapitali Hiiumaa ekspertgrupi preemiate jagamisest. Nimelt pälvis tunnustuspreemia Margit Kääramees, kelle esitlemisel kõlas ka tekst: “Lisaks kultuurineljapäevadele korraldab ta ka klassikakontserte kohalikus kabelis, kohvikutepäeval kohvikut, vahendab küla seltsimajas näitusi ja veab lisaks igakevadist populaarset Tuulekala festivali.” Näiteks Kassari klassikat korraldab aga Riho Lutter koos Kassari haridusseltsiga.

Miks täna ja miks siis see teema?

Ühiskonnas, kus loovus ja algatusvõime peaksid olema austatud ja hinnatud, on tekkinud kahtlus, et 16. jaanuaril Suuremõisa lossis toimunud Kultuurkapitali Hiiumaa aastapreemiate jagamisel on tahtlikult või tahtmatult toimunud võimalik autorikaitse rikkumine.

Soovides, et sellised asjad meie väikeses kogukonnas enam ei korduks, selgitaksin eetika tähtsust ning mida peaks igaüks meist teadma autoriõigustest.

Moraal ja eetika näevad ette, et inimese loovust ja tööd tuleb austada. Ideede varastamine või kellegi teise töö vilja enda nimele kirjutamine ei ole üksnes isiklik solvang, vaid lõhub ka kogukondlikku usaldust. Kui selline käitumine saab tavapäraseks, siis tahes või tahtmata kaotame usalduse.

Tegelikult antud küsimust ei peaks me üldse käsitlema, kui selle taha ei oleks peidetud meie eetiline kasvatus. Kuid kahjuks on nii, et seda kas on või ei ole.

Juriidiliselt, intellektuaalse omandi kaitse alla kuulub autorikaitse kõige laiemas mõttes (kirjandus, muusika, kunst, tarkvara, jne) Autoriõigused tekivad loomingu loomise hetkel ning kehtivad üldjuhul ilma vajaduseta neid ametlikult registreerida. Intellektuaalne omand on rohkem kui lihtsalt seaduslik mõiste – see on austus inimese vaimse töö ja/või tema poolt panustatud ressursi vastu, olgu selleks siis aeg, raha või raske töö, mis ta millegi saavutamiseks on ära tehtud. Autoriõigus kaitseb samuti loomeinimeste õigust oma tööle, andes neile võimaluse otsustada, kuidas ja kus nende loomingut kasutatakse või mainitakse. On väga kahetsusväärne, et siiski sellised asjad meil siin päevasaarel juhtuvad ning need vaikimisi ka heaks kiidetakse.

Eetika ütleb meile, et ükski edu, mis saavutatakse teiste arvelt, ei kesta kaua.

Austagem loojaid, väärtustagem ideid ja kaitskem loomingut. Ainult nii saame hoida loomingulise maailma elujõulisena ja õiglasena. Austa loomeinimesi: küsi luba, viita korrektselt. Kohtle teisi nii, nagu sa tahad, et sind ennast koheldakse – nii käituks tark rahvas. Confucius on öelnud: ”Ausus on hinge peegel; see, kes on aus, suudab vaadata iseendale otsa.”