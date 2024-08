KAHJU | Nabi olümpia piirdus ühe kohtumisega

Nabit võitnud aserbaidžaanlane jõudis küll poolfinaali, kuid kaotas seal neljakordsele olümpiavõitjale Mijaín López Núñezele. Kanal 2 eetris ütles Nabi, et tagantjärele targana oleks ta maadelnud esimeses ringis targemana. Nabi märkis, et juba olümpiale jõudmine oli tema jaoks saavutus. Kas karjäär on nüüdseks lõppenud, Nabi kinnitama ei kiirustanud. “Tuleb rahulikult mõelda, mis on järgmised väljakutsed.,” märkis hiidlane, et karjääri lõpetamine peab olema detailideni läbi mõeldud, et hiljem midagi kahetseda pole.