JÄMESOOLEVÄHK | Mida teha haiguse võimalikult varajaseks avastamiseks?

Jämesoolevähi riskifaktorid ja sümptomid

Jämesoolevähi esinemise riski mõjutavad mitmed tegurid. Kõige olulisem riskifaktor on vanus, kuna enamik juhte diagnoositakse üle 50-aastastel inimestel. Samuti on olulise tähtsusega perekondlik eelsoodumus – kui perekonnas on esinenud jämesoolevähki või polüüpe, on ka suurem tõenäosus haigestuda.

Muud riskifaktorid on seotud elustiiliga, näiteks:

toitumine: vähene kiudainete tarbimine ja liigne punase liha ja töödeldud toidu söömine võivad suurendada jämesoolevähi riski;

füüsiline aktiivsus: vähene liikumine ja ülekaalulisus on seotud suurenenud riskiga;

suitsetamine ja alkohol: mõlemad harjumused suurendavad vähi tekkeriski.

Jämesoolevähk võib alguses kulgeda asümptomaatiliselt, mistõttu on varajane avastamine keeruline. Kui haigus hakkab progresseeruma, võivad ilmneda järgmised sümptomid:

verejäljed roojas: roojas võib leiduda peitveri või ka märgatav veri;

muudatused sooletegevuses: näiteks püsiv kõhukinnisus või -lahtisus, mis kestab pikemat aega ilma selge põhjuseta;

kaalulangus ja pidev väsimus: seletamatu kaalukaotus ja nõrkustunne võivad viidata tõsisemale probleemile;

kõhuvalu või krambid: valulikud sümptomid võivad ilmneda, kui kasvaja surub seedetraktile.

Lihtne ja tõhus viis varajaseks avastamiseks

Varajaseks avastamiseks on mitmeid meetodeid, kuid üks kõige lihtsamaid on peitvere test. Peitvere test on mitteinvasiivne analüüs, mis tuvastab varjatud verejälgi roojas, mida palja silmaga ei näe. Kui roojas leidub peitveri, võib see viidata verejooksule soolestikus, mis võib olla märk polüüpidest või isegi vähist.

Roojaproovi kogumine on lihtne protseduur, mida saab teha mugavalt kodus. Kogutud proov saadetakse laborisse, kus analüüsitakse, kas roojas esineb peitverd. Positiivne tulemus ei tähenda tingimata vähki, kuid see on selge märk, et on vaja täiendavaid uuringuid, näiteks koloskoopiat. Oluline on märkida, et peitvere testi regulaarne tegemine võimaldab avastada terviseprobleeme juba enne, kui sümptomid ilmnevad, ja annab seega võimaluse vähki varakult ravida.

Regulaarsed tervisekontrollid ja sõeluuringud

Kõige olulisem samm jämesoole vähi varajaseks avastamiseks on regulaarne tervisekontroll. Kui lähisugulastel on diagnoositud jämesoolevähk, tuleks ennetusega alustada juba 40. eluaastast ning teha peitvere test vähemalt kord aastas. Kuna statistika näitab, et jämesoolevähk esineb üha noorematel inimestel, soovitatakse kõigil alates 45. eluaastast regulaarselt kord aastas end testida.

Eestis viiakse läbi ka soolevähi sõeluuringuid. Sõeluuringud on tõestanud oma efektiivsust paljudes riikides, kus neid regulaarselt tehakse. Varajaste sõeluuringute abil avastatakse palju vähijuhte varases staadiumis, mil ravi on lihtsam ja tõhusam. Kui peitvere test näitab positiivset tulemust, on vaja teha täiendavad uuringud, et selgitada välja verejooksu täpne põhjus.

Kolonoskoopia jämesoole vähi avastamiseks

Kui roojaproov annab positiivse tulemuse, tehakse tavaliselt järgmise sammuna kolonoskoopia. See on põhjalik endoskoopiline uuring, mille käigus uuritakse jämesoolt seestpoolt. Arst saab kolonoskoopia käigus vajadusel eemaldada polüüpe ja võtta biopsiaproove, et teha kindlaks, kas on tegemist vähirakkudega.

Kolonoskoopia on kõige täpsem viis jämesoole vähi avastamiseks ja seda kasutatakse sageli juhul, kui peitvere test või muud sümptomid viitavad võimalikule probleemile. Lisaks võimaldab kolonoskoopia eemaldada vähieelseid polüüpe enne, kui need jõuavad areneda vähiks, muutes selle protseduuri nii diagnostiliseks kui ka ennetavaks meetodiks.

Haiguse ennetamine

Kuigi regulaarne testimine on äärmiselt oluline, saab jämesoole vähi riski vähendada ka tervisliku eluviisi kaudu. Siin on mõned ennetusmeetmed, mida saab igaüks oma igapäevaelus rakendada: