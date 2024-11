INTERVJUU | Antti Leigri: koostöö ei tähenda veel parteilisi samme

Hiiu Lehe taskuhäälingus Köik Jütud ütles Leigri, et tal ei ole praegu plaanis Reformierakonnaga liituda. Kohalikke valimisi silmas pidades astub ta samme siis, kui valimised lähemal. Praegu saavad tema toetajad rõõmustada, et Leigri on laua taga, kus asju otsustatakse.

Kellena me Sind täna peame tutvustama? Oled Sa meil poliitik, volikogu liige, koolijuht, ametikooli nõunike kogu esimees või kuidas Sa ennast ise täna määratled?

Ma arvan, et kõige parem määratlus oleks hiidlane, kes seisab hiidlaste eest.

RV: Saatesse kutsumise põhjus oli see, et eelmisel volikogu istungil loodi uus fraktsioon, mille esimees oled Sina. Fraktsioon põhineb suuresti reformierakonnal. Tegelikult lahendas see ühe sellise üsna pikalt õhus olnud küsimuse, et mida teeb Antti Leigri edasi. Lahkusid Keskerakonnast juba aasta tagasi, miks Sa venitasid ja otsuse alles nüüd tegid?

Kui nüüd täpne olla, siis tegelikult otsus ikka venib veel, sest ega siis fraktsiooni moodustamine volikogus kolleegidega ei tähenda veel mingisuguseid parteilisi samme. Parteitu kui fraktsioonituna ma töötasin Hiiumaa vallavolikogus üsna pikka aega ja kohaloleku kontroll-lehel oma allkirja kirjutades avastasin, et minuga koos on veel fraktsioonituid ehk siis kaks Reformierakonna liiget ja üks endine liige. Sealt mul see idee tuligi teha Evelinile (Lehtsaar) ja Rihole (Rahuoja) ettepanek, et teeme siis koos fraktsiooni “Seisame hiidlaste eest“.

RV: Parteilisi kosilasi on Sul ukse taga käinud vist päris palju?

Jah, sest Hiiumaal on, nii nagu paljudes teisteski väiksemates piirkondades, et kes ikka nagu ühiskondlikult aktiivne on, seda ikka kutsutakse. On olnud hea meel, et on ettepanekuid tehtud ja mõtteid mõeldud. Täna on kõige tähtsam see, et Hiiumaa asjad areneksid ja Reformierakond on peaministripartei. Minu kogemus peaministriparteiga koostööd teha on ajas, mil olin Keskerakonnas.

Midagi pole teha, et üks vaade on Hiiumaalt Tallinna poole ja teine vaade on Tallinnast Hiiumaa poole.

Ma usun, et kõik Hiiumaa inimesed ja sõbrad seda ka teavad, et see oli Hiiumaa jaoks väga viljakas aeg ja täna võiks ju olla sama seis. Midagi pole teha, et üks vaade on Hiiumaalt Tallinna poole ja teine vaade on Tallinnast Hiiumaa poole. Neid vaateid tuleb kokku viia, selgitada ja arutada. Kõige tähtsam selle juures ei ole mitte see, et kas üks koolijuht, mesinik või õpetaja kuulub mõnda partei või erakonna nimekirja, vaid kõige tähtsam on see, et mida see erakond ja poliitiline ühendus hiidlaste ja Hiiumaa jaoks teeb.

Arno Kuusk: Kas fraktsiooni kuulumine annab Sulle rohkem mingeid võimalusi, näiteks Sa pääsed mingitele asjadele rohkem ligi, kui Sa oleksid lihtvolikogu liikmena sinna pääsenud?

Kolm on seltskond ja see tähendab, et on, kellega arutada erinevaid teemasid ja küsimusi. Teatavasti on volikogus opositsioon ja koalitsioon ning Reformierakonna kaks liiget, kes minu fraktsiooni on tulnud, kuuluvad koalitsiooni. Ma usun ,et nendega koos Hiiumaa asju arutades saame oma seisukohti ja mina oma mõtteid paremini väljendada.

RV: Sa oled volikogus olnud opositsioonis, kes peab juba kasvõi moe pärast vastu vaidlema. Nüüd oled äkki laua taga, kus otsustatakse asju.

Ega ma tegelikult viimasel ajal ei olegi nagu eriti vaielnud, pigem ma olen volikogus oma mõtteid öelnud ja tähelepanu juhtinud ning mingisugust ajaloolist mälu kasutanud, sest mul saab järgmisel aastal 20 aastat Hiiumaal järjepanu volikogudesse kuulumist täis.

Me vaatame täna pikemat plaani kui ainult lokaalsed küsimused. Võimalikku head koostööd riigi ja valitsuse tasandiga. Juba on olnud ka esimesed kohtumised Reformierakonna ministritega ja olen saanud arutada neid teemasid, mis omal ajal Keskerakonnas pooleli jäid. Vaatame, kuidas me sellist ühist keelt leiame, sest loomulikult ühiskond on selle ajaga väga palju muutunud ja olukord on väga erinev.

RV: Kui Keskerakond lagunes, siis tegelikult ju ütlesid väga paljud seda, et Antti ootab, mida teeb Jüri Ratas. Tema läks Isamaasse, miks Sa tema tuules ei liikunud?

Jüri oli hiljuti Hiiumaal ja helistas ning ka sotsiaalmeedia vahendusel on ta kursis nende sammudega, mis ma täna olen teinud ja ta kiitis need väga heaks. Jüriga oleme me tõesti, ma julgen öelda, et väga head tuttavad ja Hiiumaa asju koos palju teinud ja teeme veel edasi. Selline tutvus on parteideülene. Väita nagu seda, et ma peaks kellegi tuules kuskile minema, siis ma arvan, et oled juba selles eas, kus tuleb ise roolipinni hoida, mitte oodata, kustpoolt mingi tuul puhub.

Ma tulen selle juurde tagasi, et Hiiumaa on selline kompaktne kogukond, kus me nagu ei peaks nii palju neid poliitilisi mänge mängima.

AK: Sinu jutust käis läbi kompaktne Hiiumaa ja terviklik vaade, aga samas, kui mina vaatan neid volikogu istungeid, siis tegelikult ikkagi kumab see läbi, et pea kõik volinikud on ikkagi peaasjalikult oma piirkonna eest väljas. Ülehiiumaalisuse mängimine meil tegelikult veel päris reaalselt ikkagi vist välja ei tule?

See on paremaks läinud kindlasti. Tuletan meelde, et valimisliit Kodusaar eelmises Hiiumaa vallavolikogu koosseisus, kus meil oli üheksa mandaati ja olime kõige suurem fraktsioon, tegi selle ettepaneku, et Hiiumaal oleks üks valimisringkond. Oh imet, et kõik need, kes räägivad täna ühest Hiiumaast, olid seal tegelikult kõige rohkem ka vastu. Aga tahes-tahtmata on ikka nii, et kust see volikogu liige on mandaadi saanud, eks ta ole ka selle piirkonna asjadega paremini kursis.

Siinkohal ma julgustan ikka valijaid igal volikogu liikmel julgelt nööbist kinni võtma.

RV: Kui vaadata seda valikut, kuhu Sul Hiiumaal minna oli või mis laua peal oli, siis Reformierakond oli täpselt see, kus on võib-olla siis poliitikul rohkem saada. Nendel ei ole sellist nagu karismaatilist juhti või väga pikka pinki. Kohalikel valimistel ei pea üldse olema tegelikult ka ju erakonna liige. Kuigi, noh, Reformierakond väga kiivalt nõuab üldjuhul seda, et Sa pead olema ühe erakonna liige. Kas Sinu otsuse taga oli ka ikkagi mingil määral selline puhas poliitloogika, et just see on erakond, kus kohas saab olla nii-öelda esiplaanil?

Ei olnud, on aus vastus. Täna me ikkagi tegeleme Hiiumaa valla küsimustega volikogus ja fraktsiooni moodustades ei olnud mingisugust tingimust ette seatud. Täna ikkagi on nii, et kõik demokraatlikud erakonnad lähtuvad sellest, et kohapealsed inimesed eelkõige korraldavad kohalikku elu ja kõike seda poolt, mis tulevikus juhtub, seda täna ma ennustama kindlasti ei hakka. Kui tulevad kohalikud valimised, siis tuleb need kohalike valimiste otsused nagu teha.

RV: Hiiumaa poliitelu on viimasel ajal tuliseks läinud. Hiiumaa ülesus kuidagi kipub tahaplaanile jääma, et rohkem keskendutakse isiklikele suhetele. Mis hinnangu Sa sellele annad. Kas on sellist suhtumist vaja?

Iga poliitiku valuuta on tema valijate toetus ja iga poliitik, kellel on mandaat, teostab seda vabalt. Kuidas parasjagu keegi otsustab seda teostada, milliseid vahendeid kasutades, milliseid tekste esitades, milliseid siis väljaastumisi tehes, siis lõppkokkuvõttes annavadki tema toetajad sellele vastuse. Iseasi on, et kui selline tegevus hakkab sellist tavapärast tööd nagu halvama ja tekib pidevalt küsimusi, et mis värvi on kass, kes hiiri püüab, mitte, kas ta püüab.

Aga ma arvan, et see on ainult tore, sest vahepeal oli see poliitelu väga igav.

Mina arvan, et volikogudes on suuremaid kaabakaid kui koolidirektorid ja lasteaiajuhid.

RV: Kui nüüd võetakse vastu otsus, et koolijuhid ei tohi kuuluda volikokku ja kui Sina tahad jätkata koolijuhina, siis tegelikult tähendab see Sinu kohaliku poliitilise karjääri lõppu. Kuidas Sa ise sellesse eelnõusse suhtud?

Mina arvan, et volikogudes on suuremaid kaabakaid kui koolidirektorid ja lasteaiajuhid. See on minu meelest järjekordne pseudoprobleem. Pigem on see mingisugune mõttetu poliittehnoloogiline võte, püüdes nagu mingisugust loogikat hakata volikogudes nagu looma. Ma arvan, et see kukub läbi.

RV: Oletame, et ei kuku läbi, siis Sa ikkagi pead ju mingisuguse valiku tegema.

Ma arvan, et siis tuleb lihtsalt see valik teha.

AK: Mis Sa arvad, kui nüüd tulevad uued valimised, kas mõni nii-öelda sinu valija tuleb ja võtab Sul nööbist kinni, et kuule, mees, mida Sa nüüd tegid? Oled kohe nendega mestis, keda Sa võib-olla eelneval aastal või aastatel oled kritiseerinud?

RV: Oled reetur.

Valimiste osas täna me ei räägi veel midagi, see on täiesti teine teema. Pigem täna minu valijad ja toetajad saavad rõõmustada selle üle, et nende kandidaat ei ole mingisugune üksik hunt kuskil laua ääres.