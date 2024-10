INSENERIKUNST | Näitus kõigile, kes tahavad näha midagi ennenägematut

Seekord sisened Nelja nurga galeriisse justkui leiutajatekülla. Siis jahmud ilust, mida ei osanud oodata. Sa seisad silmitsi taaskasutuse kvintessentsiga, nagu ei kunagi varem. „Minu loominguline reegel on, et kõik detailid, mida oma töödes kasutan, peab olema leidmaterjal,“ räägib Agu Toim. „Ma ei tohi ise ühtegi detaili ise teha, vaid pean kuskilt leidma ja siis kokku sobitama. Ja ei tohi ühtegi detaili kusagilt osta.“ Mõningaid mööndusi tuleb siiski teha, näiteks lambipirnid või adapterid tuleb mujalt hankida, sest neid ei teki lihtsalt piisavalt palju, ütleb ta. Loominguline protsess muutub seetõttu pikemaks, kuna ideest õigete juppideni läheb aega. Ja tihti tuleb valmivat eset mitu korda kokku panna, sest latt on kõrgeks aetud – töötoast ei tohi välja minna ükski teos, millega ise rahul ei ole. „Teine reegel on, et ma ei tee tellimustööd ega müü midagi – teen iseendale,“ saame autorilt teada. „Siis olen vaba igasugu piirangutest, mis tellimusega võib kaasa käia.“