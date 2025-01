HIIUMAA VÄLEJALG | Sten Sihver ületab poolsajandi vanuseid rekordeid

1500 meetri rekord oli seni olümpialgi jooksnud legendaarse Enn Selliku nimel. Eriliseks teeb Selliku rekordi ületamine see, et Sten on jooksutrenne teinud vaid lühikest aega. „Hetkel on ta trenni teinud sisuliselt ainult 3,5 aastat ja juba on jooksnud sisehallis 1500 meetrit kiiremini kui ükski teine alla 20aastane eestlane,“ on treener Kenny Kivikas oma hoolealuse üle uhke. Muide, Sihveri-Kivikase tandemile võib vabalt panna ühiseks nimetajaks Hiiumaa, sest tuntud treeneri Elo Saue poja juured on samuti saarel.