GALERII | Uutele vallakodanikele jagati hõbelusikaid

Teisipäeva pärastlõunal peeti Suuremõisa lossihoovis Hiiumaa valla beebide lusikapäeva. Hõbelusikapeole oli kutsutud 68 eelmise aasta teisel poolel ja selle aasta esimesel poolel sündinud väikelast.

Uusi vallakodanikke tervitas volikogu esimees Anu Pielberg. „Iga inimene on tähtis, iga laps on oluline ja maailmas pole ilusamat muusikat kui väikese lapse lalin. Lapse kasvatamine on suur töö, sellega otsustatakse inimese saatus. Soovin teile, kallid vanemad, õed-vennad, vanavanemad, palju energiat ja rõõmsat meelt sellel teekonnal, kus väike inimene kasvab ja vajab hoolt ning armastust, palju magamata öid, kukkumisi ja tõusmisi ja palju rõõmu,“ ütles Pielberg.

Peo muusikalise poole eest kandis hoolt Emmaste vaba aja keskus, kelle eestvedamisel lisas peole meeleolu duo Raili Sõrmus ja Eliise Marie Rebane.

Peolisi kostitati võileibade ja magusate muffinitega.