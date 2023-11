Neljapäeva keskpäeval Kärdla postkontori teenindussaali tulnud inimesed said ehmatuse osaliseks, kui uue kuue saanud ruumides peeti kõnesid ja lõigati linti. Tõsi, postiteenuse osutamine ei katkenud hetkekski.

Omniva avas eile Kärdlas oma 21. uuenduskuuri läbinud postkontori, mis selle aastanumbri sees viimane. Ettevõtte juht Mart Mägi ütles avamiskõnes, et tegu on sümboolse paigaga, kuna aasta esimene uuendus avati naabersaarel Kuressaare linnas.

Uue disainilahenduse järgi remonditud postkontor on ettevõtte kliendikogemuse juhi Siim Tammesalu sõnul paljude uute võimalustega. Näiteks on suurenenud erinevate pakendite valik ning kliendil on võimalik oma saadetis kohapeal ise ära pakkida, kasutades Omniva poolt antud materjale. Samuti on postkontoris ostmiseks väike valik kingitusi ning koostöös Rahva Raamatuga ka lugemisvara. Uue lähenemisega on mugavamaks muutunud ka klienditeenindaja töö.

Tammesalu ütles Hiiu Lehele, et kokku on Omnival Eestis üle 60 postkontori ning uuendatud saab neist kaks kolmandikku. Kuigi elu muutub aina digitaalsemaks, siis postiteenuste järgi Tammesalu sõnul vajadus ei kao. Samas ei ole postkontor tänapäeval enam ainult postiteenuste osutamise koht, vaid pigem neutraalne paik erinevate teenuste osutamiseks. Näiteks saab postkontoris sõlmida ka elektriteenuse lepingut.