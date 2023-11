KRIITIKA VALLAVÕIMULE | Vald elab ette ja võlgu

Koalitsiooni töö kritiseerimiseks kaugele vaatama ei pea. Näiteks on mulle viimase kahe aasta jooksul väga hästi selgeks saanud, mida tähendab väljend “poliitiline otsus“. See tähendab koalitsiooni (reeglina vaid väheste koalitsiooniliikmete) mingisuguse idee elluviimist, mille puhul ei plaanita ega ei teostata pikemaid sisulisi arutelusid. Opositsiooni ettepanekuid sisuliselt arutlusele võetud ei ole ehk siis opositsiooni roll asjade otsustamisel on kahjuks olematu.