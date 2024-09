ARVAMUS TOOMPEALT | Mida arvavad Suuremõisa tulevikust riigikogulased?

Avaldame allpool saabunud vastused. Oma arvamust ei avaldanud Reili Rand, Madis Kallas, Raimond Kaljulaid, Ester Karuse, Jaanus Karilaid, Helle-Moonika Helme, Hanah Lahe, Mait Klaassen, Mart Maastik ja Tanel Kiik.

Enn Eesmaa

Juba Carl Robert Jakobson rõhutas kutseõppe tähtsust ja vajadust eestlaste harimisel. Püüan jõudumööda kaasa aidata, et Hiiumaa Ametikoolis jätkuks töö Suuremõisa lossihoones vähemalt samal, pedagooge ning õppureid rahuldaval tasemel.

Kalle Laanet

Reformierakond

Antud küsimuses oleks eelkõige vaja läbi viia arutelu Hiiumaa kogukonna liikmetega, et aru saada nende ootustest Hiiumaa Ametikoolile.

Omalt poolt pakun välja võimalikud küsimused, mida hiidlased võiksid arutada:

Kas riigi eesmärgi saavutamine on võimalik läbi tihedama koostöö teiste ametikoolidega? (Integreeritud õpe näiteks Kuressaare Ametikooli, Haapsalu Kutsehariduskeskuse, Räpina Aianduskooliga jt.)

Kas gümnaasiumihariduse ja kutsehariduse koostoime oleks võimalik?

Analüüs, millise mõjuga on muutused Hiiumaa ettevõtlusele?

Analüüsi tulemustest lähtudes peaks edasi arutama Suuremõisa lossi tulevikku.

Kalev Stoicescu

Eesti 200

Minu vastus on see, HTM-st saadud info põhjal, et on algatatud kutseharidusreform, mille eesmärk on muuta kutsekeskharidus atraktiivseks ja konkurentsivõimeliseks alternatiiviks üldkeskharidusele. Ülevaatamisel on koolide võrgustik, loomisel uued põhikoolijärgsed õppekavad ning ka täiskasvanute hobihariduse tasuliseks muutumine. Reformi algatajad, ka mina isiklikult, on seisukohal, et täiskasvanute kutseoskuste kollektsioneerimine, teisisõnu hobihariduse rahastamine noorte arvelt ja tööjõu ületootmine maksumaksja raha eest ei ole mõistlik.

Täna moodustavad Hiiumaa Ametikooli õppijaskonnast täiskasvanud 99% (Ametikoolis oli viimasel õppeaastal õpilaste koguarvust 0,66% nooremad kui 19 aastased. Ümardatult võib öelda, et 99% õppuritest on täiskasvanud). Kolmel viimasel õppeaastal pole saare põhikoolilõpetajatest Hiiumaa Ametikoolis ükski noor jätkanud. Ehk kui võimalike Hiiumaa juurtega täiskasvanuid mitte arvestada, siis kohalikke noori koolis ei õpi. Oluline on ka teada, et Hiiumaa Ametikool ei paku kutsekeskharidusõpet. Samuti tuleb arvestada, et Hiiumaa Ametikool asub ajaloolises Suuremõisa Lossis, mille ülalpidamine maksumaksja raha eest pole jätkusuutlik – investeeringuvajadus on 12 miljonit eurot, mis on 12% kogu riigi kutsehariduse eelarvest.

Minu teada, lähema nelja aasta jooksul riiklikult rahastatud aianduserialade õppekohtade arv väheneb kuni 60%, sest see on üks erialasid, kus OSKA andmete põhjal koolitatakse 1470% rohkem inimesi kui tööturul vaja. Hiiumaale on samas plaanis luua hariduskeskus, mis integreeriks kutse- ja keskhariduse ning keskenduks eelkõige noortele.

Usaldan haridus- ja teadusmininistrit ja tema tiimi, kes tegelevad selle väga vajaliku ja keerulise ülesande lahendamisega, mis on kogu haridussektori reformimine, suunaga tulevikku.

Tiit Maran

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Tasuta täiskasvanute õppe sulgemine ei puuduta minu teada üksnes Hiiumaad ja Suuremõisat. See on üle-eestiline haridusministeeriumi suundumus. Ma pole üksikasju näinud, aga ülalt alla sama malli järgi tasuta täiskasvanute hariduse andmise lõpetamist igal pool kindlasti heaks ei kiida. See pole vist ka eesmärk.

Mis puudutab Suuremõisa Ametikooli, siis vaataksin seda küsimust laiemalt terve Hiiumaa kogukonna kontekstis. Minu arusaam on olnud, et tegelikult oleks Hiiumaale ülioluline mitte ainult ametikool, vaid kolledž, kus on võimalik omandada rakenduslikku kõrgharidust, näiteks roheharidust. Hiiumaa oma saarelise olemuse tõttu on sellise kolledži jaoks igati sobilik. Seda on vaja kohaliku identiteedi tugevdamiseks, lisaks on Hiiumaa selleks suurepärane koht: biosfääri kaitseala ja suuresti ikka veel ju loodussaar. Lisaks on sellesisuliste teadmiste järgi Eestis järjest karjuvam vajadus.

Seega siis ei saa heaks kiita, et Hiiumaad käsitletakse üldiste üle-eestiliste mallide järgi, võtmata arvesse tema saarelist olemust ja kohaliku kogukonna vajadusi. Hiiumaa ilma jätmine ühest koolist kindlasti ei aita kaasa Hiiumaa regionaalsele arengule, ikka vastupidi.

Mis puutub müümisesse, siis sellist juttu pole minu kõrva küll ulatunud.

Tõnis Lukas

Isamaa Erakond

Kui kõnelda, kas Hiiumaale on kutseharidusasutust vaja, siis jah, muidugi! Siin on proovitud õpetada erinevaid erialasid. Huvi ja õppebaase arvestades on need erialad, mis praegu kavas ainsad, mis tuleproovile praeguseks ka praktiliselt vastu pidanud. Kõik muu, et õpetaks mingeid muid erialasid ka, on pelgalt teooria. Kui need erialad, näiteks aiandus, kinni panna, kaob ära vajalik kriitiline mass muukski õppetegevuseks. See tähendaks koolile lõppu. Aga Hiiumaa vajab kutseõppeasutust, mille baasil igasugust kaasaegset, ka täiendkoolitust ja lühemaidki kursusi pakkuda.

Samuti peab haridusvaldkonna kasutusse jääma Suuremõisa lossikompleks. 1920-ndatel võttis Eesti riik parunitelt mõisad ja tegi targa otsuse, viies paljudesse neist koolid. Kas me tõesti ei saa enam neis koolide pidamisega hakkama?! Hiiumaa puhul tähendaks mõisast kooli välja viimine ja hoone müüki panek sisuliselt saare sümbolobjekti avalikust kasutusest välja viimist, rahvale sulgemist ning ka lagunemisohtu, nagu neil puhkudel kahjuks vahel juhtub. Suutsin 2007.aastal, kui ka oli ministeeriumil ja koolil endalgi eelnevalt juba konkreetne plaan õppetöö lossist välja viia, anda remondiraha eraldamisega sellele siiski uue hingamise. Nagu siis, arvan ka praegu, et Suuremõisa lossis peaks õppetegevus jätkuma.