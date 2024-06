ARVAMUS | Enne kui avame hauakambri

Väärt inimesi ühendab kõige muu kõrval üks imelik joon: me ei kipu kunagi liiga täpselt mäletama, mis mõnel neist viimati seljas või jalas oli. Ometi saab suurem jagu meist kohe aru, kui Ta on kohal. Pange tähele, Ta tuleb pikkamisi. Enne keha astub sisse vaim – miks mitte mõnel puhul ka tont – ja mida suurem vaim, seda ootusärevamad me oleme. Teame ju kõik, mis meiega juhtub, kui ootame külla kedagi tõesti olulist. Pabistame veidi, jändame koogiga, otsime paremaid serviise. On hea kontrollküsimuse eest, kas toitusime sel õhtul tegelikult rohkem vaimust või koogist. Mida sügavam oli rõõm inimesest, seda vähem mäletame lõpuks kooki. Lisaks koogile ei mäleta me õitsenud vaimu tõttu tõenäoliselt sedagi, millisel toolil sai istutud, mis karva oli sektsioon elutoas või värvi kingad, mille kallis külaline kotta jättis.