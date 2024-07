AIAKÖÖK | Lavendli lummuses

Juuli on lavendlite õitsemise ja saagikoristuse aeg. Muidugi sõltub õitsemine ka ilmast, kuid tõelist silmailu pakub too vaid mõne nädala meie kesksuvisel saarel. Ja see aeg on nüüd käes!

Lavendel on teada-tuntud aromaatne ravimtaim, mida juba ammustest aegadest kasutatud. Taime maagiline vägi rahustab ning aitab leevendada psüühilistest pingetest tekkinud peavalu ja stressi. Lisab mõtetesse värskust ja aitab leida hingelist tasakaalu. Soodustab uinumist ja teda saab kasutada ka nahahoolduses. Lavendlist saadud hüdrosool ja eeterlik õli aitavad ravida aknet, ekseemi, psoriaasi, põletusi, haavu ning putukahammustusi. Lavendlit kasutatakse massaažiõlides, et lõdvestada lihaseid ja parandada vereringet. See on antiseptiline, põletikuvastane, valuvaigistava, rahustava ja lõõgastava toimega.

Märksa vähem teatakse, et lavendlit saab kasutada ka kulinaarias ja jookide valmistamisel. Lavendli ainulaadne maitse sobib hästi magustoitudele, näiteks jäätisele, kookidele ja küpsistele. Kuivata ise lavendliõisikud ja jahvata nende õisikutest puru! Küpsetistele lisan pea alati kuivatatud õite puru või jahvatatud pulbrit, et anda hõrgutistele mõnusat maitsenüanssi.

Nipp: lavendlimaitse on tugevam, kui paned lavendliõied purki suhkru sisse ja jätad maitsestuma vähemalt kolmeks nädalaks. Kogus võiks olla jaotatud nii, et üks osa õisi ja neli osa suhkrut. Õied annavad suhkrule nii ilu kui ka maitset.

Muidugi võib lavendlist teha teed ja siirupit ning taime omapärane ja lõhnav noot on sobilik erinevates jookides. Katseta suviste värskendavate limonaadide ja mokteilide-kokteilidega. Muide, lavendel sobib hästi ka kala ja lihatoitude juurde.

Meie enda nipp Lavendlitalus ongi lavendli roheliste võrsete kasutamine lisandina lihatoitude ja kala grillimisel, maitsestamisel ning ka suitsutamisel. Eriliseks lemmikuks on kujunenud Hiiu Gourmet valmistatud ürdisool pohla-lavendliga, mis sobib väga hästi suviste kergete salatite ja hommikuse tomativõikuga.

Kohe-kohe algab mustikahooaeg ja annangi kaasa ühe lihtsa soovituse suvise toorjuustukoogi valmistamiseks mustikate ja lavendliga.

Vaja läheb:

50 g võid

pakk Digestive küpsiseid

400 g köögitoorjuustu

200 ml vahukoort

100 g tumedat šokolaadi

1 tl lavendliõisikuid

maitse järgi mustikaid

kaunistamiseks mustikad ja lavendel.

Koogipõhi sega purustatud küpsistest ja toasoojast võist. Suru koogivormi ja valmista koogi sisu vahustades üheskoos toasoe toorjuust, vahukoor ja sulatatud šokolaad. Sisse puista kuivatatud lavendli õisikute puru ja mustikaid. Vala see kõik koogivormi ja pista ööks külmkappi.

Kaunista, serveeri ja naudi!

Imelihtne – kas pole?