AIAKÖÖK | Ilu sünnib patta panna küll

On tuntud ütlemine, et kõigepealt sööb inimene silmadega. Ja tõepoolest, ahvatleva ja kauni välimusega toit tekitab isu. Eks igaüks teab oma kogemusest. Lisaks kõigele muule maitsvale, millega saab toite kaunistada, on ju lilled. Söödavad lilled ja taimed. Igaühel neist oma lõhn, maitse, välimus, ütleks et isegi iseloom. Aja jooksul olen õppinud lilli hindama kui maitsvaid ja ilusaid lisandeid, mis aitavad toidu enda ilul mõjule pääseda. Päris patta keema kõike ei pane, küll aga pajast tulnud toite täiustama.