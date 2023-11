Uus nädal toob talvisema pöörde. Tundub, et on oodata ka talve esimest korralikumat lumetormi, tõsi, lääne pool on rohkem sajufaasiks vesisemad sademed, kuid enne saab ka maha mõningase lörtsi-lumekihi. Temperatuurid on enamasti miinuspoolel. Nädalalõpp võib tuua ka krõbedamad külmakraadid.