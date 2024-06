Tunnustamisel märgiti, et Aadi ja Anne Kaasik on kaks erakordset inimest, kelle pühendumus ja panus Eesti Abipolitseinike Kogusse on ka teistele inspiratsiooniks. Nende tegude ulatus on teinud neist ilmasambad Hiiumaa kogukonnale.

Tublid abipolitseinikud

„Aadi ja Anne on ühed igati vahvad abipolitseinikud Kärdla politseijaoskonnas,“ sõnab Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp. Ta lisab, et nad on tubli abielupaar, kes üksteist toetavad ja koos panustatakse ka Hiiumaa turvalisusesse. Kuigi igapäevatöö võtab neil omajagu aega, Anne töötab hambaarsti assistendina ja Aadi ehitajana, jätkub neil vabatahtlikku panust lisaks abipolitseinikena veel ka Kaitseliidu ridades isamaad teenida.

„Tihti on tunne, et nad justkui töötaksidki politseinikena, niivõrd omad on nad jaoskonna inimestele ja ka saare elanikele, kas murede kurtmisel või jaoskonna koosviibimistel,“ ütleb Raudsepp. „Nad on meie raudvara!“