8. JUUNI ON SAUNAPÄEV | Hiidlased saavad saunapäeval maailmarekordit püstitada

“8. juunil kütame saunad kuumaks ja teeme üheskoos soomlastega saunatamise maailmarekordi!“ kutsub Maaturismi Ühingu nõukogu esimees Ly Johansen kõiki hiidlasi osalema rekordi püstitamisel. Tegemist on ametliku Guinnessi maailmarekordiga: Enim fotosid saunas viibivatest inimestest Facebookis ühe tunni jooksul. Selles osalemiseks on vajalik: teha foto 8. juunil saunatamisest, kus keha on keha kaetud rätiku või ujumisriietega, postitada see foto Facebook avatud gruppi Worldsaunarecord ajavahemikus kell 19.00 kuni 20.00. Oluline, et iga saunataja paneks foto enda konto alt – loetakse ülesse laetud fotosid, kuid iga konto alt saab lisada ühe pildi.