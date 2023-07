Vihm jätkub nädala lõpuni

Möödunud on tuuline, sajune ja äikeseline nädalavahetus. Loodus on saanud laialdaselt kauaoodatud kastmist ning eelolev nädal toob sademetele mõningast lisa. Nädala lõpupoole terendab aga tuulevaiksem ja soojem ilm.

Täna (4.07) oleme tormi toonud madalrõhkkonna läheduses, kuigi keeris ise tasapisi eemaldub. See hoiab ilma tuulise ja ka sajusena. Vihmasadu jõuab kohale peale lõunat, kohati on ka äikest. Õhtul jõuab merelt uus ports niiskust ja sadu jätkub hooti. Edelatuul on tugev, puhangud ulatuvad rannikualadel 18…23 m/s, õhtul pisut nõrgeneb. Sooja on päeval 16…19°C.

Kolmapäeval (5.07) tugevneb kagu suunas kõrgrõhkkond. Öösel on aga veel tunda Põhja-Soome eemalduva madalrõhkkonna mõju ning sajab hooti vihma, on äikest.

Edelatuul öösel veidi nõrgeneb, kuid jääb mõõdukaks (puhangud 14…16 m/s), õhtul pöördub enam lõunasse ja nõrgeneb veelgi. Öösel on sooja 13…15°C, päeval 16…19°C.

Neljapäeval (6.07) läheneb lühiajaliselt uus madalrõhkkond. Selle lohuga seotud sajuala jõuab öösel kohale, hommikuks sadu lakkab ja taevasse tekib selgemaid laike. Päeval taevas tasapisi selgineb ja ilm on kuiv. Tuul puhub nii öösel kui päeval edelast ja puhangud ulatuvad 13…16 m/s. Öösel on sooja 14…17°C, päeval tõuseb 20°C külje alla.

Reedel (7.07) tugevneb lõuna pool aeglaselt kõrgrõhkkond ja sirutab oma serva üle Eesti. Ilm on enamasti sajuta, kuid päeva peale mõni üksik nõrgem sajuhoog võib siiski ringi ekselda. Tuul puhub läänekaarest ja on nõrgapoolne. Öösel on sooja 15…17°C, päeval 17…20°C.

Nädalavahetusel tuleb kõrgrõhkkond praeguste prognooside kohaselt meile veelgi lähemale ja toob lõunast ka soojema õhumassi. Nädalavahetus tõotab seega tulla suviselt päikeseline, nõrgapoolse tuule ja üle 20°C tõusva soojaga.