Värske moodulhotelli tulevik ripub õhus

Kümme päeva tagasi Kärdla sadama alale paigaldatud majutusasutuse loomisel jäid vajalikud dokumendid õigeaegselt esitamata ning see, kas hotell saab paika jääda, alles selgub.

Juulikuu algul alustas Kärdla sadamas majutusteenuse pakkumist Staybliss OÜ. Neli moodulit, millesse rajatud kaheksa magamistuba, on täielikult teisaldatavad ning seetõttu arvas SA Hiiumaa Sadamate juht Kai Kallas esialgu, et need on hea kiire lahendus põletava majutusprobleemi lahendamiseks Hiiumaal ja Kärdlas. Ent ka teisaldavate hoonete paigaldamiseks on vaja valla kooskõlastust, mis muuhulgas hõlmab muinsuskaitse- ja keskkonnaameti teavitamist.