VAPPER | 10-aastane tüdruk purjetas Optimistil Saaremaalt Hiiumaale

Neljapäeval seitsme tunniga rohkem kui 20 kilomeetrit purjetanud Miia sõnul reis raske küll ei olnud. Ema ja isa turvasid teda merel mootorpaatidega ning hirmu tüdruk ei tundnud. Tuult oli Optimisti jaoks olnud parajalt, puhudes Miia arvates kuskil 3-4 meetrit sekundis. Tüdruk ütles, et vahepeal tuli ka vastutuules sõita ning siis oli korraks ka loobumismõte peast läbi käinud, kuid see lahtus kiiresti. Ta tunnistas, et tegi ka võib-olla väikese vea kursivalikul ja seetõttu oli ka sõit veidi raskem. Tüdruk rääkis, et tal oli paadis veekindel kott, kus veidi süüa ja juua sees.