Vallavalitsus tasandas puudega oma keskkonnajälje

Sel aastal plaanib RMK Hiiumaale istutada 600 000 puud, mida on vähem kui möödunud aastal. Hiiumaa vallavalitsus panustas 5000 männitaimega.

Abivallavanem Üllar Laid arvutas välja, et neljapäeval istutatud 5000 männipuud seovad oma eluea jooksul nii palju CO2, kui vallavalitsuse tegevuse tagajärjel aastaga tekib. Vallavanem Hergo Tasuja sõnul tasandati näiliselt sellega oma aastane keskkonnajälg. Vallavanem pakkus, et puutaimede istutamisest võiks saada igaaastane tava. „Iga organisatsioon vajab ühisüritusi ja antud juhul sai meeldiva kasulikuga ühendada,“ lisas ta.

„Kliimakava või mistahes rohelise Hiiumaa teema juures on oluline, et vallavalitsus ka ise selles võtmes tegutseks – oleme püüdnudki seda teha,“ ütles Tasuja 30 vallavalitsuse töötaja koostegemise kohta.

Hiiumaa metsaülem Andres Tammeveski ütles, et jäi talgulistega väga rahule ja kaks raielanki sai puutaimedega täis pandud. Istutustööd Hiiumaal algasid juba aprillis ja kestavad mai lõpuni. Kokku paneb RMK sel kevadel Hiiu maakonnas mulda ligi 600 000 puud – suuremas osas mändi, näpuotsaga kuuske ja kaske. Tammeveski ütles, et seda on vähem kui varasematel aastatel, sest ka lanke on vähem, ja prognoosis, et järgmisel aastal on istutustööd veel vähem.

Kokku kaasab RMK sel kevadel istutustöödele üle Eesti kuni 1700 inimest, et metsa uuendamiseks istutada 22,3 miljonit uut puud.

RMK investeerib metsakasvatusse sel aastal 24,7 miljonit eurot, millest 13,7 miljonit kulub maapinna ette­valmistuseks, taimedele, istutamiseks ja metsakaitsetöödele. 11 miljonit kulub metsauuenduse ja noore metsa hooldamisele ning valgustusraiele.

Kõik taimed, mis riigimetsa kasvama pannakse, on kasvanud RMK taimlates ja vastavad kõrgetele kvaliteedistandarditele.