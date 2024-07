VAKTSIIN | Vähene vaktsineerimine äratab kadunud haigused ellu

Käina perearsti Helve Kansi sõnul ei ole üheski maakonnas kõik lapsed vaktsineeritud, sest vaktsineerimisest keeldutakse igal pool. „Kahjuks võib see viia selleni, et unustatud haigused hakkavad elanikkonnas jälle levima,“ räägib ta. „Nii mitmedki nendest ei tekita mitte ainult rasket haigestumist ja piinu, vaid on suisa eluohtlikud või invaliidistavad.“