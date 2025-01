VABANDUS | Kultuurkapitali esitluses olid faktivead

“Riho Lutteri arvamuslugu Hiiu Lehes on õigustatud, sest laureaadi iseloomustuses olid tõepoolest faktivead. Iseloomustuse panin kokku mina, kandidaadi esitanud inimese kirjelduse alusel. Kahjuks ei kontrollinud üle ja usaldasin esitajapoolset infot.

Siinkohal tahan parandada ekslikud faktivead, mis preemiate üleandmisel, aga samuti „Hiiumaa Teatajas“ laureaadi kohta esitati. Klassikakontsertide sarja Kassari kabelis korraldab Kassari Haridusselts ja „Tuulekala“ festivali korraldatakse MTÜ Hiiukala eestvõttel. Neil üritustel ei ole tunnustatuga otsest puutumust.

Margit Kääramehele määrati tunnustuspreemia kui Kassari Kultuurineljapäevakute pikaajalisele projektijuhile ja ekspertgrupp tegi oma otsuse mitte üksnes esitatud infole tuginevalt vaid ka oma teadmisest ja kogemusest lähtuvalt. Kindlasti ei olnud soovi sellega vähendada kõigi teiste tegijate olulist panust kohaliku kultuurielu rikastamisel, mis on pälvinud ja väärib vaieldamatult tähelepanu ja väärtustamist.

Vabandan kõigi asjaosaliste ees selle kahetsusväärse eksimuse pärast!”

***

Lisaks saatis Hiiu Lehele pöördumise ka Arvo Haasma Kaigutsist, kus kinnitab, et Margit Kääramees kinnitas tunnustust vastu võttes, et tal ei ole olnud osa paljudes episoodides, mille eest ta tunnustuse sai. Kääramees pöördus Suuremõisas ka Hiiu Lehe peatoimetaja poole, paludes mitte avaldada tema seotust üritusega, millega tal seost pole. Avaldame siinkohal ka Arvo Haasma kirja:

“Olles viibinud Suuremõisas 16.01 võin kinnitada, et Margit Kääramees kinnitas tunnustust vastu võttes, et tal ei ole olnud osa paljudes episoodides, mille eest ta tunnustuse sai. Seega peaks Riho Lutteri kadeduspuhang olema suunatud mitte Margiti, vaid nende suunal, kes ebaõigeid andmeid kasutades ta nomineerisid. Tõenäolisem isegi, et sissejuhatava teksti autorite suunal. Seostada aga kõike veel autorikaitse ja muu taolisega näitab lihtsalt väiklust ning kadedust. Miks mina ei saand?

Selge on, et Margit Kääramehe jälg Hiiumaa ja Kassari kultuurielus on tugev ja ehtne ka siis, kui alles hiljuti siia maastikule tekkinud kultuurineljapäevad sinna ei kuulu. Selle tunnustuse saamises pole mingit valskust. Ta on seda väärt.”