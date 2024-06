“27. juuni on see ajalooline päev kui esimesed kaks külastajat tasusid Mihkli talumuuseumi pileti eest uriiniga ja andsid sellega oma panuse värvimise kordaminekule,” ütles Hiiumaa muuseumi juht Kauri Kiivramees.

Muuseum on välja hõiganud, et kuus eurot maksva pileti saab lunastada liitri kuse eest, mis värvimisel käiku läheb. Nimelt värvitakse sellel suvel lõnga, villa ja riiet traditsioonilisel moel indigo abil, mis vajab aga lahustamiseks aluselist keskkonda, milleks sobib hästi kusi.

Taolist meetodit kasutati laialt Kärdla kalevivabriku päevil, mil töölised pidid kusema käsukorras ühtsesse nõusse ning väärt kraami osteti kokku ka laadapäevadel.

Suur potisinise värvimise päev toimub Mihkli talumuuseumis 2.juulil.