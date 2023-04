Uus koalitsioon säilitab transpordiühenduste senise mahu

Laupäeval avalikustatud Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna koalitsioonileppes on sees lubadus, et parvlaevaliiklus ja lennuühendused jätkuvad samas mahus. „Tagame parvlaeva- ja lennuühendused saartega vähemalt senisel tasemel ning analüüsime parandamisvõimalusi,“ seisab kokkuleppes.

Samas ei ole lepingus kirjas, et jätkatakse Rohuküla raudtee ehitusega, mis oli sees paljude erakondade programmides. Raudtee kohta on lubadus, et edasi minnakse raudtee elektrifitseerimisega. Toetatakse Euroopa Komisjoni algatust, viia raudteeliiklus Baltikumis üle Euroopa laiusega raudteele.

Regionaalpoliitiliselt vaadatakse üle kohalike omavalitsuste ja riigi ülesannete jaotus ning rahastus. Omavalitsustele plaanitakse anda võimalus, kehtestada omi makse. Hiiumaad kui turismipiirkonda mõjutab kindlasti ka valitsuse plaan, tõsta käibemaksu ja viia täna madalam olev majutusasutuste käibemaks üldisele tasemele, mis tähendab majutuste hinnatõusu. Regionaalpoliitika osas luuakse regionaalsete investeeringute programm ja lõpetatakse riigikogus katuserahade jagamine.

Koalitsioon lubab välja töötada ka kooli­võrgu rahastusmudeli, mis soodustab kodu­lähedaste lasteaed-algkoolide kuni teise kooliastmeni koolide pidamist.