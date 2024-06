UITAJA | Uitamas Hiiumaa elurikkuses

Täna mere ääres kibuvitsa õisi korjates tundsin, kuidas rahulolulaine minust üle käis. Vaatasin pastelset kiviklibu ranna äärel, peaaegu et peegelsiledat merd ja rikkalikku taimestikku enese ümber ning mõistsin taaskord sügavuti oma hinges, kui õnnelik ma olen. Elan oma unistuste elu ja Hiiumaa on ilma igasuguse liialduseta minu jaoks tõepoolest paradiisisaar. Olen seda tuttavat värelust hinges ja lainetust üle keha käimas varemgi tundnud. See eriline tunne on tabanud mind vaid Hiiumaa looduse keskel ennastunustavalt ringi kolades.