UITAJA | Rattaga Tahkunat avastamas

Heltermaalt Ristna kaudu Sarve poole või vastupidi kulgevat matkarada pole Hiiumaal vaja kellelegi tutvustada. Kuigi RMK ise ütleb, et seda rada on mõistlik käia jalgsi, siis vähemalt Tahkuna kandis on osad rajad ka maastikurattale üsna hästi läbitavad.