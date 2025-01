TUNNUSTUS | Aasta kirjandusõpetaja on Hiiumaalt pärit Ivika Hein

“Eesti kirjanduse õpetaja peab olema kirglik ja kaval, et meelitada õpilased ahvatleva ingliskeelse kirjanduse juurest eesti väärtkirjanduse juurde. Suurim väljakutse on panna vabatahtlikult raamatut lugema need, kes seda seni pole tahtnud teha. See õilis ülesanne saab õnnestuda ainult siis, kui võrdselt austada nii teost kui õpilase arengusoove. Vahel see õnnestub ja siis on tõesti suur rõõm olla õpetaja,“ ütles aasta kirjandusõpetaja Ivika Hein.

Aasta kirjandusõpetaja valis Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Tallinna Kirjanduskeskuse, Eesti Lastekirjanduse Keskuse, kultuuriministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi ühendkomisjon. Eelmisel aastal oli aasta kirjandusõpetaja Tallinna Reaalkooli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetaja Anu Kell.