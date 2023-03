Toetuste kogumine rannarootslaste küla jaoks jätkub

Hiiumaa valla kontole on jätkuvalt oodatud annetused Gammal­svenskby nimelise küla toetuseks Ukrainas, kus elavad siit läinud rannarootslaste järeltulijad. Seni on hiidlastelt nende toetuseks laekunud 424 eurot. Hergo Tasuja sõnul on Hiiumaal kavas teha koostööd Gotlandi saarel tegutseva organisatsiooniga, kes on külla korduvalt abipakke toimetanud.

Reigi rannarootslaste järeltulija Sofia Hoas, kes on üks humanitaar­abi koordineerijaist Gotlandi saarel, on 14. märtsil kirjutanud, et olukord Gammal­svenskbys halveneb päev-päevalt, sest vene väed pommitavad jätkuvalt jõe vastaskaldalt kodude, autode ja inimeste pihta. Küla­elanikud on hakanud lahkuma, kuid sinna on jäänud 500 inimest, kes ei soovi või ei saa lahkuda. Rootslased on toimetanud seal­viibijaile toitu ja kodude kütmiseks briketti.