Teise ringi välimääraja

Teise ringi poodide asjatundjad on Hiiumaad ikka hinnanud kui heade kaupluste saart. Hinnas on need poed ka kohalike seas, sest kohalik kaubavalik on piiratud ja näiteks neid “õigeid” riidepoode Hiiumaal väga polegi. Hetkel tegutseb saarel kaheksa taaskasutuskauplust.

Laukal leiti Rootsi kroone

Laukal müüakse teise ringi kaupa üle kaheksa aasta. Algusest peale poes töötanud Tiia Niinemäe ütleb, et MTÜ Civitan Klubi peetavas poes palgalisi töötajaid ei ole ning klubi 14 liiget panustavad oma vabast ajast. Uut kaupa tuleb müügile kevadest sügiseni iga paari nädala tagant, talvel kaubavarud praktiliselt ei täiene. Kogu kraam pannakse jooksvalt müüki. Põhiliselt on müügil kasutatud riided, tekstiil, jalatsid. Vähesel määral on ka väikseid köögitarbeid ja muud pudi-padi.

Riiete taskust tuleb Niinemäe sõnul aeg-ajalt välja sente, vahel ka väiksemaid kupüüre paberraha, mis tihtipeale pole enam käibel. Hiljuti leiti aga teksapükste taskust väga kortsus 220 Rootsi krooni, mis on täiesti kasutatav raha ja väärt 20 eurot. Lisaks rahale on taskutest välja tulnud ka padrunikestasid.

Lehtmas lookleb tihti järjekord

Lehtma sadama teise ringi poe ukse taga on järjekord nagu mõnekümne aasta tagusel ajal. Kaheksa aastat tagasi alustati annetusmüügiga teises saare otsas Hilleste kabelis, aga kui pärast kahte aastat tegutsemist pakuti kord mööblikoormat, tuli hakata otsima suuremaid ruume ning nii Lehtma vanas tööstushoones ennast sisse seati.

Annetusmüügi üheks eestvedajaks on Monika Liiv, kellel abiks elukaaslase Heiki ema Maimu, kes Hilleste koguduse liige. Olmemuredega tegeleb Monika sõnul Heiki ning kui müük lõppenud, tuleb appi koristama Monika ema Galja ja sõbranna Aime.

Lehtmas on võimalik soetada kõike, riietest kuni mööblini. Sinna alla mahuvad lauamängud, jalanõud, sporditarbed. Kui kaupa tuleb, uuendatakse valikut laupäeviti, mil järjekord tavaline nähtus.

Monika räägib, et annetusmüügiga tegeledes on tal ja ka Maimul tekkinud suisa kogumishobi “Minul on kaisukarude tuba, kus on üle tuhande karu. Maimul on kannude kogu ja ka väga äge ruum, kus tal need paigutatud,” toob ta näite.

Samaarias müüdi 117 aasta vanust Vesuuvi tuhka

Kärdlas ja Käinas asuvad Samaaria poed on kindlasti Hiiumaa taaskasutuspoodide ühed lipulaevad just oma suuruse poolest. Samaaria Eesti Misjon Hiiumaa osakonna juhataja Ülo Kikas ütleb, et jooksvalt on neil töötajaid üle kahekümne, suviti vahel isegi kolmkümmend. “Praegu on Samaaria Kärdla poes kaks ja Käina Samaaria poes kolm suurepärast müüjat-klienditeenindajat. Mõlemas poes on üks müüjatest lisaks vanemmüüja ülesannetes,” räägib Kikas. Poodide logistikat korraldavad igapäevaselt haldusjuht ja haldusspetsialist, kaubakoormate laadimisel on siiski abiks mitmed tublid vabatahtlikud toetajad.

Samaaria misjon tegi omamoodi ajalugu, avades Haapsalus teadaolevalt esimese taaskasutuspoe Eestis juba 1991. aasta sügisel. Aasta hiljem ehk 31 aastat tagasi alustas Putkastes Hiiumaa esimene Samaaria pood. Kikas meenutab, et siis olid ajad teistsugused, sest inimestel oli kõigest puudus. “Kui müüja hommikuti kl 7 tööle jõudis, oli ootamas juba 30–40 meetrine järjekord. Esimesed külastajad ootasid juba kl 5.30,” räägib Kikas. Putkaste pood suleti 2022, et selle arvelt hooldekodukohti juurde saada. Samal aastal avati pood Käina endises Konsumis.

Kärdlas tegutses Samaaria esialgu Tiigi tänaval, aga kui omanik soovis majja korterid ehitada, kolis pood 2021. aastal keskväljakule.

Tavaliselt tuleb poodidesse ühes kuus üks veoautotäis uut kaupa. Suvel on kaupa rohkem. Kikase sõnul teeb head meelt, et aina rohkem annetavad kaupa kohalikud inimesed. Kauba müügiga toetatakse Samaaria misjonitööd, milleks Hiiumaal on põhiliselt üldhooldusteenus hooldekodu elanikele, Haapsalus ja Pärnu turvakodudes rehabilitatsiooniteenus sõltlastele ja vabanevatele vangidele.

Kikase sõnul lähevad kõige paremini kaubaks naiste riided. Populaarsed on ka nõud ja muud kodukaubad ning mööbel, kunst, tekstiil, jalanõud, meeste ja laste riided.

Üllatusi on riiete taskutest leidnud ka Samaaria müüjad. Samaaria esimese poe asutaja Lea Kallas mäletab, et Putkaste poes leidsid kaks müüjat algusaastatel riiete taskust kuldketi. Kärdla poe vanemmüüja Kristi Timm ütleb, et vana asjad on iseenesest juba põnevad leiud, näiteks kui mõni ese on üle 50 aasta vana ja täiesti kasutamata. Timm on enda sõnul samuti kottidest ja jopetaskutest leidnud raha, mis pole enam käibel.

Alles hiljuti oli aga Samaarias müügil omamoodi rariteet: vulkaanituhk, mis pakitud suveniirpudelisse. Pudeli sisu pärines kuulsalt Vesuuvilt, mis purskas 5. aprillil 1906. aastal ehk siis 117 aastat tagasi.

Punane Ristik tuli alles hiljuti

Hiiumaa taaskasutuspoodide kõige uuem tulija on Punase Risti organisatsiooni kauplus Punane Ristik Kärdlas. Tegutsetakse puudustkannatavatele inimestele tulu kogumiseks.

Gerttu Pardla eestvedamisel tegutsev pood tegi uksed lahti alles sel sügisel ning töötab see vabatahtlike abiliste toel, kes aitavad annetuste sorteerimisel, komplekteerimisel ning väljapanekul. Kusjuures esimene Punase Ristiku kauplus avati Tallinnas alles 2021. aastal ning esimene laienemine väljaspoole linna oligi Hiiumaa.

Kaupa tarnitakse Hiiumaale kord kuus, vajadusel muidugi ka rohkem, oleneb, kui kiiresti seda eest ära ostetakse. Poes müügil olev kraam tuleb Tallinnast, kuhu see omakorda tuleb Soomest, aga ka kohalikelt ettevõtjatelt ja eraisikutelt. Poes on ette sorteeritud riided ning iga riidepuu, mis ostuga tagasi tuleb, leiab saalis omale uue koha.

Peamine müügirõhk on korralikel riietel, kuid müüakse ka kodukaupa, esemeid lastele ja nõusid. Nii on Punase Ristiku poodi sattunud mitmeid kauneid serviisikomplekte.

Gerttu Pardla kutsub ka Hiiumaa inimesi üles annetama: “Iga annetus aitab meil omakorda head teha: tänu sellele saame toetada kaasmaalasi ja põgenikke, kel keerulised ajad. Ning loomulikult ka keskkonna aspekt – meil on müügil igati korralikud asjad, mis saavad uuel ringil veel pikka aega uut elu elada.”

30 aastat keskväljakul

Kärdla keskväljakul 30 aastat tegutsenud kohaliku EELK koguduse taaskasutuspoes võib juhtuda ka nii, et kaubakotiga tuleb kaasa annetaja poolt saadetud šokolaad või pakk kohvi koos heade soovidega.

Anne-Liis Tilk, kes on koguduse poolt ainus palgaline töötaja, räägib, et koguduse liikmed käivad abiks. “Aidatakse kaupa maha laadida ja välja panna. Samuti asendatakse vajadusel ning antakse puhkust,” ütleb Tilk. Kaupa tuleb Hiiumaale kord või paar aastas, millest jagub pikaks ajaks. Iga päev saab uut kaupa poodi välja panna. Nagu kirikupoodides ikka, tuleb ka Kärdla koguduse poe kaup sõpruskogudustest Norrast ja Soomest, enne koroonat ka Rootsist. Peamiselt on valikus riided, jalanõud, kodutekstiil, nõud, vähesel määral mööblit.

Anne-Liis Tilk ütleb, et üllatav on see, kui palju uusi ja kvaliteetseid asju inimesed ära annavad. “Varasematel aastatel sai ka panga vahet joostud, kui riiete taskutest sai leitud veel käibel olevaid välismaiseid kupüüre,” räägib ka Tilk, et on taskutest raha leidnud.

Meeldiv üllatus on tema jaoks alati see, kui poodi külastanud inimesed tulevad tänama hea ostu eest.

Väike pood kollases majas

Suuremõisas tegutseb taaskasutuspood 20 aastat. Kui alguses peeti poodi kolmekesi, siis tänaseks on alles Halje Palli üksinda. Algul tegutseti tema sõnul koos Linda Ala ja Helle Nittimiga. Poe kaup tuleb Norra linnast Trondheimist ja Palli sõnul pigem harva. Lettidel uuendatakse kauba väljapanekut vastavalt vajadusele. Müügiks läheb just see, mida parasjagu saadetakse – riided, jalanõud, lauanõud.

Lauruses pakutakse isevärki kaupa

Kärdlas tegutsevas Lauruse poes toimetab Kaia Toom, kes alustas 2006. aastal. Ta meenutab, et toona oli kaup pärit Inglismaalt ja seda peeti sel ajal parimaks valikuks. Riiete seast võis leida suisa maailmanimedega disainerite toodangut. “Aja jooksul oli märgata, et kuskil ammu enne meieni jõudmist on kaup väga asjatundliku pilguga läbi sorteeritud,” räägib Toom ja ütleb, et saadava kauba kvaliteet hakkas langema peale odavkettide jõulist pealetungi ja vastukaaluks tõusis ka hind. Kui Inglismaa euroliidust välja astus, lisandus kaubale ka toll ning tuli valida uus suund.

Praegu müüb kolme töötajaga Lauruse kauplus enamasti uusi riideid. Palju on Taani brändide outlet kaupa, lisaks tellib Toom hulgiladudest ka juurde erinevat hiidlaste poolt nõutud kaupa. Osa asju on tema sõnul nii-öelda eelmise hooaja kaup või siis riided, mida on kasutatud mannekeenide seljas poelettidel. “Selline natuke teistmoodi teise ringi kaup,” ütleb Toom.