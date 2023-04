Taplus Eesti päästmise pärast

Uus valitsus pole veel ametisse astunud, kui juba nad saavad tuld ja tõrva.

Kõik on halvasti.

Küll nad on rahvale otse näkku valetanud, soosivad rikkaid ja tassivad Eesti sohu. Juba kostab jutte käivitatud homoteerullist ja Riigi­kogus on omavahelises suhtluses kaotatud viimnegi austuseraas.

Tänases lehes ütleb riigikontrolör Janar Holm ilma liigsete emotsioonideta, et ega tasuta lõunaid pole siiski jätkuvalt olemas ja raha ei tule ikkagi pelgalt seina seest. Ükskõik, mis lisakulutuse riik teeb, keegi peab selle kinni maksma. Olgu selleks kaitsekulud, lastetoetused või lennuühendused.

Taaskord tuleb tõdeda, et lõpuks taandubki kõik poliitilistele valikutele.

Eks ikka valijale meele järgi olemiseks on pandud käima tasuta bussid ja võimul püsimise tagamiseks läksid erakonnad kaasa pere­toetuste tõusuga. Samamoodi jäeti valimiste eel maksutõstmise plaan just seetõttu rääkimata, sest taolise miinusmärgiga lubaduste jagamine ei ole väga populaarsust kasvatav tegevus. Vähemalt nii arvavad poliitikud ise. Võib-olla oleks just selline ausus toonud veelgi rohkem hääli ja andnud kindla mandaadi nende otsuste tegemiseks. Julguse eest tuleks koalitsiooni siiski tunnustada. Korraga nii palju halbu uudiseid tuua on tõesti enesetapjalik tegevus.

Kindlasti saavad omad laksud kätte ka saared. Tõsi, ühistranspordi standard lubati samaks jätta, kuid kui raha ei ole, võivad poliitilised valikud olla homme hoopis teised kui täna. Majutusasutuste käibemaksutõus tõstab niigi kalli Hiiumaa majutuse hinda, rääkimata siis muu elu kallinemisest.

Samas on maailmas muresid, mille kõrval meie jamad kahvatuvad ning mille arengutest sõltub meie tulevik rohkem kui maksutõusudest või abieluvõrdsuse kehtestamisest.

Ja tasub meeles hoida ka seda, et tapeldes ei jõua kunagi kaugele.

RAUL VINNI