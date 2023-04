Suuremõisat ähvardab kaugkütteta jäämine

Kümme aastat Suuremõisa lossi ja kortermaju kütnud ettevõtja on valmis vana katlamaja kohe maha müüma, kui leiduks keegi, kel sära silmis ja paks rahakott.

„Kohe!“ on Toomas Remmelkoori vastus küsimusele, kas ta on valmis katlamaja koos kinnistuga uuele operaatorile müüma. Hinna­sooviks 80 000 eurot. Üks ettevõtja käiski juba vaatamas, aga loobus.

Remmelkoor ise ostis katlamaja sarnases olukorras, kus eelmine ettevõtja lihtsalt loobus.

2013. aasta hilissügisel pani operaator Rafik Asadov tollase Pühalepa valla fakti ette, et enam ta tuld alla ei tee ja kogu lugu. Remmelkoor müüs siis 14 hektarit metsamaad, et katlamaja ära osta.

„Mõtlesin, et hea, kui see kulutus tasa tuleb, aga arvan, et seegi ei tule tasa,“ ütles Toomas Remmelkoor.