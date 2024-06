SUUR TOETUS | Hiiumaa kalanduspiirkonnas jagatakse välja 3,6 miljonit eurot

„Iga kord kui on finantsperioodi vahetus, räägitakse ministeeriumi poolt, et nüüd teeme sujuvamalt ja paremini, aga välja kukub ikka rabedalt,“ nentis MTÜ Hiiukala tegevjuht Tuuli Tammla, et ministri määrust oodati väga pikalt. „Hiiumaa kalanduspiirkonna strateegia kinnitati mullu oktoobri lõpus, aga meile hakati rääkima strateegia koostamisest juba 2021. aasta suvel.“