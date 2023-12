SUUR AASTALÕPUINTERVJUU | Helgi Põllo: Nii head aega ei ole Hiiumaal küll vist kunagi olnud

Ajaloolane Helgi Põllo ütleb, et kui varem oli Hiiumaa Eesti jaoks kauge, eraldatud ja vaene, siis nüüd on asjad muutunud.

Mõnda aega tagasi võttis Hiiu Leht kasutusele tunnuslause Köik Jütud, mille peale paar inimest ütlesid kohe, et seal peaks ikka “keik” olema. Kuidas selle Ö tähe kasutamisega siis on, kas hiidlane kasutab seda või ei?

Kasutab küll, aga see ei ole Saaremaa oma, see on ikka meie oma ja ta liigub. Kas ta nüüd on e või ö, see on igas kandis isemoodi. Igal juhul on ö meil olemas, küsimus on pigem selles, et kuidas igaüks seda julgeb, tahab ja oskab kasutada.

Sina ju kasutad?