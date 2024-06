SELLE SUVE RETSEPT| Alistun molutamise kutsele

Jaanik on peetud ja pööriöö on möödanik. Padja alla korjatud õied nägemaks tulevast on minetanud oma esialgse värskuse, õnnelikumad leidsid ehk nii jaaniussikesed kui sõnajalaõied, kiigeplatsil lustimisest on jäänud vaid ilusad mälestused ja lillekroonid ootavad nagis järgmist aastat.