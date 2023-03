Särjepüük annab igal aastal aimu kevade tulekust

Samal ajal, kui särjed esimeste soojakraadidega Kõrgessaare Armijõkke kudema lähevad, täitub teeserv õngemeeste autode riviga.

Laupäeval seisab teeservas küll vaid kuus autot, kuid ilm on jahedavõitu. Reegel on see, et mida soojemaks läheb, seda rohkem sõidukeid peatub.

Öine torm on tuule käes murdunud kuusega sulgenud Köönaaugu juurde viiva teeotsa. Kalamehed on aga sellel juba ladva maha võtnud ja tee kalavetele on taas vaba. Minek on natuke mudane, sest uue kergtee ehitus on veel pooleli ja tulevase kalameeste parkla asukohas laiutab alles suur tiik.