Kärdlas neljapäeval ringkäigul olnud PPA Lääne prefekti Kaido Kõplase sõnul on väikeses kogukonnas ootused politseile kindlasti kõrgemad ning Hiiumaal on neid kindlasti suudetud täita.

Hiiumaal on kuritegude avastamise protsent 70, mis suuremate linnade puhul on suisa mõeldamatu. Prefekti sõnul ei tule aga see arv ka väikeses kohas lihtsalt niisama, vaid näitab kohaliku politsei head taset.