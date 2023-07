Ida-Virumaalt pärit Piret Almiste soov tulla Hiiumaale oli nii suur, et sõitis mõnda aega igal nädalavahetusel teisest Eesti otsast saarele. Kuni lõpuks paika jäi.

Hiiumaa Sadamate administraator-raamatupidaja Piret Almiste võtab Kärdla sadamas istet ja arvutab, et sel ametikohal töötab ta teist suve. Nüüd juba paar aastat on tal ka Kärdlas elupaik ja Piret usub, et pensionipõlve veedab ta kindlasti Hiiumaal.