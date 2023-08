Pilvisem ilm jahedust ei tähenda

Eelolev nädal tuleb küllaltki niiske ja sajune. Läheb ka jahedamaks, kuid ekstreemsusi oodata ei ole. Mis seal salata, kalendris on juba augusti teine pool. Suve aga ei maksa veel täielikult maha kanda – öökülmad ei ohusta ja 20°C on ka täiesti paras, et õues viibida.

Täna (22.08) kujuneb Eesti kohale madalrõhuvöönd, kuid see on üsna väheaktiivne. Niiskust on palju, seetõttu areneb ka Hiiumaal pealelõunal mõni hoogsajupilv, täielikult ei saa välistada ka äikest. Tuul on nõrk ja puhub läänekaarest. Soojakraade on päeval 17…20°C.

Kolmapäeval (23.08) jätkub üsna sarnaselt. Eesti kohal püsib võrdlemisi väheaktiivne madalrõhuvöönd. Öösel on sajuhooge harvem, kuid kõikjal kuivalt läbi ei saa. Päeval areneb hoogsajupilvi laialdasemalt ja on ka veidi suurem äikese võimalus, tänaste andmete kohaselt Lääne-Eestis on äikesevõimalus siiski väiksem. Tuul pöördub tasapisi põhjakaarde, kuid jääb nõrgapoolseks. Öösel on sooja 14…16°C, päeval 17…20°C.

Neljapäeval (24.08) suurt muutust ei paista. Õhurõhk küll pisut tõuseb, kuid õhus valitseb piisavalt niiskust ja selget ilma loota ei maksa. Öösel on sajuhooge enam merel, päeval areneb rünksajupilvi ka maa kohal. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Öösel on sooja 13…15°C, päeval 18…20°C.

Reedel (25.08) läheneb Atlandilt uus madalrõhkkond, mis saadab meile lisaportsu niiskust, kuid ise jääb esialgu veel Norra kohale keerlema. Selle mõjul on sajuhooge rohkem taas päevasel ajal, kuid ka öö ei möödu täielikult kuivana. On ka pisike äikesevõimalus.

Tuul puhub lõunakaarest ja õige pisut tugevneb, kuid rannikul puhanguid üle 9…12 m/s siiski oodata ei ole. Öösel on soojakraade 13…16°C, päeval on sooja 18…21°C.

Nädalavahetus suurt muutust ei näi toovat – tihtipeale sajab. Tuul on nõrgapoolne ja soojakraade ka väga juurde ei tule ja õhusoe jääb päeviti 20°C piirimaile.