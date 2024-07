PERSOON | Bassihäälne spordireporter Erik Lillo: tasub võtta mõõtu eeskujudelt

„Omadele kaasa elamine ja selle kommenteerimine – see on pagana vägev värk olnud,“ ütleb kõmiseva bassihäälega spordikommentaator Erik Lillo. See jõuline hääl on paljudel kindlasti kõrvus, sest on naelutanud tundideks kuulama raadiost võistluse ülekannet.