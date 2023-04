Parvlaevadel kaob mobiilimakse

TS Laevad teatas, et aprilli alguses kaob laevaliikluses võimalus osta e-piletit mobiilimaksena, kus pileti maksumus lisati telefoni­arvele. TS Laevade turundus­spetsialist Gerda Raag selgitas, et operaatorid ei võimalda mobiili­maksete osalist tagastust. „Osalise tagastamise korral ei tagastata kõiki ühe ostukorvi pileteid,“ ütles Raag ja tõi näiteks, et kui ostukorvis on edasi-tagasi pilet, kuid reisija soov on ühte piletitest kasutada ja teine pilet tagastada, siis see ei ole võimalik. Juhul, kui operaatorid selle võimekuse loovad, kaalub firma taas selle võimekuse taastamist.