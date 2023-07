Rahvusvaheline kestliku turismi organisatsioon Green Destinations omistas Hiiumaale kvaliteedimärgise kuldtaseme. Kvaliteedimärgis kehtib 1. juulini 2025.



„Kuigi see on eelkõige turismivaldkonna kvaliteedimärgis, hinnati auditiga kogu saare kestlikku toimimist. Tulemus on suurepärane, kuid meie töö loomulikult jätkub,“ ütles Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja.